Richard Verschoor heeft op de valreep nog de zesde plaats kunnen pakken tijdens de Formule 2-sprintrace in Bakoe. De Nederlander haalde vlak voor de finishlijn nog Gabriele Minì in voor een plaats in de top-zes. Verschoor pakt zo drie belangrijke punten voor het kampioenschap. Landgenoot Laurens van Hoepen werd zeventiende.

Richard Verschoor startte de verkorte racesessie als elfde, maar kon in de chaotische openingsbochten al twee plekken goedmaken. Zijn teamgenoot Oliver Goethe had minder geluk; voor de Duitse coureur zat de sprintrace er al in de eerste ronde op.

Ook na de herstart hield Verschoor zijn negende plek in handen. De sessie werd geplaagd door meerdere safety car-periodes en kende vijf uitvallers, maar dat weerhield Verschoor er niet van om vlak voor de finish de zesde plaats nog te pakken. De Nederlandse coureur haalde een paar meter voor de eindstreep Gabriele Minì in. Laurens van Hoepen werd zeventiende, en finishte zo als laatste van de nog overgebleven coureurs. De race werd gewonnen door Dino Beganovic, die zijn eerste zege in de opstapklasse pakte.

