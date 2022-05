Na het uitstekende weekend in Imola hoopt Max Verstappen in Miami die lijn door te kunnen trekken. Aan de auto zal het volgens hem niet liggen, maar het gaat er dit weekend vooral om dat Red Bull de afstelling goed voor elkaar krijgt en dat ze snel met het onbekende circuit vertrouwd raken: “Je probeert uiteraard voor hetzelfde als in Imola te gaan.”

Aangezien het Miami International Autodrome een nieuw circuit is deed Verstappen vanochtend weer een trackwalk, al pakte hij daar wel de fiets voor. “De snelle bochten zijn cool, de rechte stukken zijn erg lang. De krappere sectie ziet er interessant uit”, vat hij het circuit kort samen. “We zien dus wel hoe het is om een afstelling te vinden voor deze twee verschillende delen.”

Op dit nieuwe circuit hoopt Verstappen het uitstekende weekend van twee weken geleden te kunnen herhalen. “Je wil het liefst altijd zo’n weekend als Imola hebben, maar dat lukt niet altijd. We hebben een goede auto, we kunnen weer een goed resultaat behalen. Op zo’n nieuw circuit kan er veel fout gaan, maar kan er ook veel goed gaan. Je moet uitzoeken wat voor jou werkt. Maar het is natuurlijk erg afhankelijk van hoe snel we met het onbekende circuit vertrouwd raken. Je probeert uiteraard voor hetzelfde als in Imola te gaan”, aldus de Nederlander.

Foto: Motorsport Images

Verstappen ziet vooruitgang bij Pérez

Dit seizoen gaat het vooraan vooral tussen Verstappen en Ferrari-coureur Charles Leclerc, maar Verstappens teamgenoot Sergio Pérez heeft ook een prima seizoenstart. De Mexicaan staat derde met 54 punten achter zijn naam, veroverde dit jaar zijn eerste poleposition en werd twee keer tweede. “Het helpt dat hij nu een jaar bij het team zit en met de nieuwe regels begint iedereen weer vanaf het begin”, verklaart Verstappen de vooruitgang van zijn teamgenoot. “Hij lijkt nu blijer te zijn in de auto, dat is goed voor het team. We waren natuurlijk extreem blij met onze prestaties in Imola, dat kunnen we volhouden”, aldus de Red Bull-coureur.

Samen moeten zij het nu dus opnemen tegen Ferrari, waar dat vorig jaar nog Mercedes was. Verstappen vindt het fijn om Ferrari als tegenstander te hebben. “Het is goed voor de sport dat Ferrari, met zo’n historie, weer vooraan staat. Ik ken Charles al lang, we kennen elkaar van vroeger. We hebben leuke gevechten gehad, daar heb ik van genoten. Ik hoop dat we dit de rest van het seizoen kunnen doen.”

Als regerend wereldkampioen ligt de druk vooral op Verstappen, maar voor hem voelt het niet alsof hij de races dit jaar anders aanpakt. “Je wil elk jaar beter worden, maar daar heb je ook de auto voor nodig. Gelukkig zit dat wel goed. Maar er verandert niets. Je wil de best mogelijke resultaten pakken, je analyseert alle weekenden en wil daarna beter doen. Maar het gevoel is hetzelfde”, besluit hij.