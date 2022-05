Het wordt voor de teams een grote uitdaging om het juiste downforce-niveau te kiezen voor de Grand Prix van Miami, denkt Red Bull-coureur Sergio Pérez.

Het Miami International Autodrome is een mix van snelle secties met vloeiende bochten en een krappe, langzame sector. Het zal daarom niet alleen belangrijk zijn dat de karakteristieken van de auto zelf goed liggen op dit circuit, ook de afstelling en met name het downforce-niveau worden hier belangrijk.

“Ik vond het nieuwe circuit leuk op de simulator en het kan een goede plek zijn om te racen met die lange rechte stukken”, blik Sergio Pérez vooruit op de race in Miami. “Ik denk dat het kiezen van het juiste downforce-niveau de grootste uitdaging zal zijn voor alle teams. Ik vecht nu elke week voor poles en podiums, dat is een goede motivatie om te blijven pushen en te blijven focussen. Ik wil gewoon week na week meer, en ik kijk ernaar uit om te zien wat we in Miami kunnen doen.”

Pérez heeft in ieder geval zin in de race en rekent op steun van de vele fans die naar het uitverkochte Miami zullen trekken. “Het is geweldig dat de kalender zich steeds meer uitbreidt in Amerika, wat voor mij een stuk dichter bij huis is en op een dag ga ik er misschien wel wonen!”, grapt Pérez. “Het is een geweldige markt voor Formule 1 en ik weet zeker dat er veel Latijns-Amerikanen en Mexicanen bij de race zullen zijn, dus hopelijk krijg ik veel steun.”

“Het wordt een heel belangrijke race voor het team, zowel op als naast het circuit”, vervolgt Pérez. “Deze drukkere races zijn moeilijk te managen, maar het team doet fantastisch werk door ervoor te zorgen dat Max en ik ons op ons rijden kunnen concentreren”, aldus de Mexicaan.

