Max Verstappen is met een goed gevoel afgereisd naar de Verenigde Staten, waar komende zondag de eerste Miami Grand Prix wordt verreden.

De regerend wereldkampioen had een moeizame start van het seizoen met één overwinning en twee uitvalbeurten. Zijn achterstand op Charles Leclerc in het kampioenschap bedroeg na de Grands Prix van Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië maar liefst 46 punten. Het prolongeren van zijn titel leek ver weg, maar de Nederlander kwam in Imola sterk terug. Hij scoorde in het sprintrace-weekend 34 punten en zag zijn achterstand op Leclerc slinken tot 27 punten. Dat is nog altijd een flink verschil, maar de updates op de RB18 van Verstappen lijken te werken en dat is al een flinke vooruitgang.

Daarbij heeft Verstappen vooral zin in het avontuur komend weekend in Miami. De Formule 1 is voor het eerst te gast in de stad in Florida. De verwachtingen zijn hoog, ook bij Verstappen. “Ik denk dat dit weekend te gek gaat worden!”, aldus de Nederlander in zijn vooruitblik. “Ik heb het circuit op de simulator gereden. We hebben zoveel mogelijk geoefend en voorbereid zonder het circuit in het echt te bezoeken. Ik vind het geweldig om in Austin te racen, dus het is leuk dat we dit jaar naar een andere staat kunnen gaan om te racen.”

Miami International Autodrome (Motorsport Images)

“Ik denk ook dat het helpt dat de auto’s elkaar makkelijker kunnen volgen en inhalen”, vervolgt Verstappen. “Meer teams strijden om de overwinning, ik denk dat dat het belangrijkste is voor de fans. Ik hoop dat het een spannend weekend wordt. Miami is een hele mooie stad en ik denk dat het een hele interessante locatie is om een Grand Prix te houden, ik denk dat niet alleen de coureurs enthousiast zijn, maar de fans ook.”

Het Miami International Autodrome is komend weekend met 240.000 bezoekers volledig uitverkocht en dat is ook Verstappen niet ontgaan. “Het is spannend om te zien dat de Formule 1 steeds groter wordt in de VS. De Formule 1 en de teams werken hard om de sport te promoten. We hebben steeds meer races hier, dus stap voor stap maken we het steeds populairder.”

