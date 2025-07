Max Verstappen had graag gezien dat de Grand Prix van België eerder was begonnen dan uiteindelijk zondagmiddag het geval was. De Nederlander zei dat na afloop van de race en hij kreeg bijval van onder anderen Lewis Hamilton.

“Ik denk dat we best eerder hadden kunnen starten”, vertelde Verstappen op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij verwees daarmee naar de uitgestelde start door de zware regenval. Toen die namelijk verdwenen was, werden de coureurs na een uur en twintig minuten weer de baan opgestuurd. Daarbij moesten ze rondenlang achter de safety car rijden. Dit ook tot verbazing van Hamilton: “Ik snap niet waarom we vervolgens geen staande start deden. Dat had best gekund, het asfalt was was droog zat.”

Piastri en Leclerc

Niet iedereen dacht er zo over. Charles Leclerc wees in de persconferentie na afloop van de race op het gevaar van het circuit in de Ardennen. “En dan snap ik dat de wedstrijdleiding daar ook rekening mee houdt en misschien niet teveel risico wil nemen.” Daar sloot Piastri zich bij aan. “Daar moet je bij stilstaan, denk ik.” Hoewel? “Misschien hadden we één rondje minder achter de safety car kunnen rijden.”

