Max Verstappen heeft voor dit seizoen nog geen echte doelen gesteld. De kersverse wereldkampioen wil vooral zijn best doen: “Als de auto snel is, ben ik er zeker van dat we opnieuw een zeer goede job kunnen doen.”

Red Bull heeft vorige week een shakedown verricht op het Britse Silverstone. Max Verstappen en Sergio Pérez mochten honderd kilometer afleggen met de RB18 voor deze filmdag. Normaliter delen de teams dan al wat plaatjes, maar daar deed Red Bull niet aan. Het team wilde nog niet open kaart spelen en kwam vandaag pas met de beelden van die shakedown, terwijl de RB18 in actie kwam op Barcelona voor de testdagen.

“We kregen vorige week bij de filmdag een eerste indruk van de RB18 en de auto ziet er goed uit”, blikt Verstappen terug op de shakedown op Silverstone. “De regels zijn dit jaar heel anders dus het is fijn om dan je eerste ronden te rijden en er een gevoel voor te krijgen.”

Verstappen rijdt dit jaar met nummer 1 op de auto en gaf al aan dat hij hoopt dat hij een lange tijd niet naar de 33 hoeft terug te keren, maar een echt doel voor dit seizoen heeft de Nederlander nog niet. “Ik wil gewoon voluit gaan op het circuit en mijn best doen, zoals ik elk jaar doe. Als de auto snel is, ben ik er zeker van dat we opnieuw een zeer goede job kunnen doen. Ik kijk uit naar weer een leuk jaar samen met het team en Checo (Pérez, teamgenoot, red.), hij is een geweldige kerel en we pushen elkaar echt, wat uiteindelijk goed is voor het team”, besluit Verstappen.

Foto: Red Bull Content Pool