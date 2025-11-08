Max Verstappen was zeer teleurgesteld na zijn vroege uitschakeling in de kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo. De Red Bull-coureur strandde in Q1 op de zestiende plek en kon nauwelijks geloven hoe slecht zijn RB21 zich tijdens de sessie gedroeg.

Verstappen gaf een eerlijk beeld van zijn problemen op het circuit: “Het was gewoon slecht. Ik kon helemaal niet pushen”, zei de Nederlander tegenover Sky Sports F1. “De auto zat overal tegen te stribbelen en slipte veel. Ik moest veel te voorzichtig rijden om geen incident te veroorzaken. Dat werkt natuurlijk niet tijdens kwalificatie. We moeten eerst analyseren wat er precies aan de hand is. Ik begrijp niet echt hoe de auto zo slecht kan zijn, dus dat is op dit moment het belangrijkste om uit te zoeken.”

Voor Red Bull betekent dit dat Verstappen zich tijdens de Grand Prix vanaf de achterste posities zal moeten terugknokken, terwijl het team probeert te begrijpen waarom de auto in São Paulo zo moeilijk te besturen was.

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.