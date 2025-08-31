Max Verstappen toonde zich zondag meteen na zijn tweede plaats in Zandvoort uitermate in zijn nopjes met het behaalde resultaat. “Ik had helaas niet de snelheid om het gevecht aan te gaan met de McLarens, dus als je dan toch tweede wordt, is dat een geweldig resultaat”, zo vertelde de viervoudig wereldkampioen van Red Bull.

Met zijn tweede plaats in Zandvoort houdt Verstappen een bijzondere traditie in stand. Na drie overwinningen (2021, 2022, 2023) en een tweede plaats in 2024 heeft hij bij iedere deelname aan de Dutch GP op het podium gestaan.

Max Verstappen profiteerde dit keer – onder andere voor de ogen van koning Willem Alexander en zijn familie – optimaal van de late uitvalbeurt van McLaren-coureur Lando Norris. Daardoor werd hij achter winnaar Oscar Piastri uiteindelijk als tweede afgevlagd. In de openingsronde had Verstappen na de start nog wel een spectaculaire succesvolle inhaalactie bij Norris.

“Het was geen makkelijke race. Ik heb er alleen aan gedaan bij de start. In bocht twee kad ik een klein momentje, maar dat liep goed af”, zo vertelde Verstappen in zijn eerste reactie op de grid tegen interviewer Giedo van der Garde. “Daarna heb ik mijn eigen race gereden, maar ik had helaas niet de snelheid van de McLarens. Het is een heel goed resultaat om in Zandvoort op het podium te eindigen. Ik had een beetje geluk dat één van de McLarens uitviel. Een tweede plek hier is echt een heel goede prestatie.”

Max Verstappen sprak vervolgens de Nederlandse fans op de volle tribunes toe. “Het is voor mij weer een ongelooflijk weekend geweest. Het is altijd bijzonder om hier te rijden en om op het podium te staan.”

