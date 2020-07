Verstappen niet ontevreden: ‘Reed snelste rondje met kapotte voorvleugel’

Niet ontevreden, dat is Max Verstappen als hij de balans opmaakt na de eerste twee vrije trainingen. Deze werden beiden wat betreft rondetijden gedomineerd door Mercedes maar de Nederlander hecht niet al te veel waarde aan de rangschikking.

“Het voelde goed om weer in de auto te zitten en na een paar rondjes zat ik vrij snel weer in het ritme”, vertelt de Nederlander. “De auto deed het goed en ik ben ook tevreden met het aantal ronden dat we hebben kunnen rijden na zo’n lange pauze.” Verstappen maakte enkele schoonheidsfoutjes vandaag, in VT1 spinde hij in bocht 1 en in VT2 raakte hij kortstondig van de baan in middensector.

Ook zijn teamgenoot Alex Albon stond achterstevoren aan het begin van het rechte stuk na bocht 1 maar wond zich er niet al teveel over op. “Ik pushte gewoon. De auto is tijdens raceruns wat agressiever, ik ging iets te ver en kreeg overstuur. Geen man overboord, wat de Brit betreft. “We weten waar we aan moeten werken. Er zijn aspecten waar we naar moeten kijken, in de korte én de lange runs. Iedereen reed vandaag met andere motorinstellingen, we zullen het zien morgen.”

Lees ook: VT2: Mercedes zet opnieuw de toon, Racing Point strijdt mee bovenin

Ook teambaas Christian Horner blijft vol vertrouwen: “Hopelijk kunnen we het gevecht aangaan met Mercedes. Zij nu nog duidelijk de favoriet, we moeten ze zoveel mogelijk onder druk zetten.” Horner en ook zijn pupil Verstappen zijn optimistisch. “Ik denk dat het een positieve dag was”, aldus Verstappen. “De rondetijden zeggen mij niet zoveel, bovendien reed ik mijn snelste rondje met een kapotte voorvleugel.”

“Daar waren we iets te agressief en had ik die spin en dat uitstapje, niet ergs verder. Die gele kerbs zijn hoe ze zijn, dat geldt voor iedereen maar we moeten voorzichtig zijn. De voorvleugel is er niet tegen bestand.” Morgen volgt de echte krachtmeting, kan Red Bull Mercedes bijbenen. “We zijn vol zelfvertrouwen. Er zijn natuurlijk altijd dingen die beter kunnen. Maar alles bezien, ging het goed en ik heb echt zin in morgen.”

Lees ook: VT1: Hamilton en Bottas het snelst, Verstappen derde ondanks spin