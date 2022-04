Max Verstappen is niet van plan om meer te doen in een raceweekend dan hij nu al doet. De Nederlander wil de afleidingen zoveel mogelijk beperken: “Ik ben hier om te racen, niet om het publiek te vermaken.”

De Formule 1-coureurs hebben drukke schema’s, of het nou raceweek is of niet. In de Grand Prix-weekenden zijn er mediaverplichtingen, maar moeten de coureurs ook tijd vrijmaken om de toegestroomde fans te begroeten en hier en daar een handtekening te zetten op verzamelitems. Dat kan voor flink wat afleiding zorgen voor de coureurs, iets wat Max Verstappen liever niet te veel heeft.

“Zelfs als er geen COVID is, ga ik zeker niet meer doen in het weekend”, zegt Verstappen tegen persbureau Reuters. “Ik ben hier om te racen, niet om het publiek te vermaken. Ik zal ze vermaken door dat op het circuit te doen. Anders raak je van slag, voel je je niet goed en dat gaat je prestaties schaden. Dus je moet het gewoon precies hetzelfde doen en dezelfde aanpak hebben als andere raceweekenden.”

Medelijden met Ricciardo

Voor thuisheld Daniel Ricciardo wordt het dan ook een zwaar weekend. De Australische fans snakten naar de terugkeer van de F1 en hun held, die ook al in zijn Red Bull-tijd als teamgenoot van Verstappen een druk schema had in Melbourne. “Ik had altijd medelijden met hem omdat hij het altijd zo druk had”, zegt de Nederlander. “Hij heeft er eigenlijk nooit echt volledig van kunnen genieten.”

“Misschien regelt hij het nu anders, maar ik weet nog dat het moeilijk was toen hij hier was, hij was superdruk in de week voorafgaand aan de Grand Prix”, vervolgt Verstappen. “Dus ik hoop voor hem dat hij er nu in ieder geval wat meer van kan genieten, want ik denk dat het heel speciaal is om een thuisrace te hebben.”

Verstappen is uiteindelijk beter geworden in het beheren van zijn drukke schema. “Je hebt ook de juiste mensen om je heen nodig om je daarin te managen”, legt de Red Bull-coureur uit. “Natuurlijk weet je op een gegeven moment als coureur wat je nodig hebt om je goed te voelen in de auto en weet je echt wel hoeveel verplichtingen je in een weekend aan kunt gaan. Maar je moet in staat zijn om ‘nee’ te zeggen tegen bepaalde verplichtingen. Aan het einde van de dag ben je hier om te rijden en te racen, want dat is waar je voor leeft en waar je voor betaald krijgt.”

Foto: Peter van Egmond