Voor het eerst sinds 2019 keert de Formule 1 weer terug in Australië voor de Grand Prix. In 2020 stond het raceweekend op het punt van beginnen toen deze afgeblazen werd vanwege de coronapandemie. Nu komen de coureurs weer in actie op het circuit in Albert Park, waar in de tussentijd aan de nodige aanpassingen is gewerkt om de races interessanter te maken. Het circuit is op meerdere plekken verbreed en de chicane na bocht 8 is nu in een snel complex veranderd. Max Verstappen staat in ieder geval te popelen om weer voor het Australische publiek te racen.

“Ik kijk ernaar uit om weer in Australië te racen, het is alweer een tijdje geleden!”, blikt Verstappen vooruit op de Australische Grand Prix. “De sfeer is daar altijd super.” Waar Verstappen vooral in geïnteresseerd is, zijn de aanpassingen aan Albert Park. “Het zal interessant zijn om de updates aan het circuit te zien. Ik denk dat het een groot verschil maakt, vooral in bocht zes, waar de grootste verandering heeft plaatsgevonden. Er zouden nu ook meer inhaalmogelijkheden moeten zijn, wat altijd positief is.”

Verstappen hoopt na de zege in Saoedi-Arabië uiteraard down under hetzelfde te kunnen doen, al durft hij nog niet te voorspellen hoe Red Bull ervoor zal staan ten opzichte van Ferrari. “Het wordt interessant om te zien hoe de auto presteert in Australië, de baan kan soms behoorlijk stoffig zijn. Ik hoop dat we als team weer een probleemloos weekend hebben, dus laten we afwachten wat er zondag gebeurt”, besluit de Nederlander.

