Max Verstappen is na de vrijdagtrainingen in Spanje nog niet helemaal tevreden. De Nederlander sloot de dag als vijfde af en had met name moeite om de juiste balans te vinden op het hete Circuit de Barcelona-Catalunya.

Verstappen begon de eerste vrije training sterk met de derde tijd, achter beide Ferrari’s, maar zag in de tweede vrije training ook nog beide Mercedessen ertussen schieten. Het was dus geen perfecte dag voor Verstappen, die ook niet helemaal tevreden is.

Lees ook: VT2: Leclerc opnieuw snel, Mercedes verrast met P2 en P3

“Het was lastig om de juiste balans te vinden in deze hitte”, zegt Verstappen na de twee vrije trainingen in Spanje. “Gezien de snelheid over één rondje hebben we dan ook nog wel wat werk aan de winkel.”

Wat voor Verstappen wel een lichtpuntje is, is het feit dat de Red Bull een stuk sterker leek in de lange runs. “Daar ben ik best blij mee, maar we moeten een middenweg zien te vinden”, stelt de Nederlander.

Lees ook: Marko: ‘Red Bull heeft bewijs dat Aston Martin data van ons heeft gedownload’

Het was voor de fans genieten in Barcelona, waar het met dertig graden meer dan aangenaam was. Maar dat levert wel asfalttemperaturen op die te vergelijken zijn met Miami, waar het ook tot zo’n 46 graden opliep. Dat resulteerde vandaag in een hoge bandenslijtage en met een zonnig weekend in het verschiet wordt dat nog een flinke uitdaging. “De banden hebben het zwaar. We hebben de balans nog niet helemaal voor elkaar. Het scheelt wel dat het weer hetzelfde blijft”, besluit Verstappen.