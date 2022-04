De raceweekenden zouden dit jaar vanwege de alsmaar uitdijende kalender korter moeten zijn, maar dat is volgens Max Verstappen niet het geval. De Nederlander pleit dan ook voor een andere aanpak van de mediasessies voorafgaand aan het raceweekend, waardoor het leuker moet worden voor de coureurs en de media.

Dit jaar heeft de Formule 1 het weekendschema aangepakt om de lasten voor de teams te verlichten. De kalender telt steeds meer races, maar dat betekent ook meer werkdagen voor al het personeel, van de Formule 1 zelf tot aan de teams. Om de lasten te verlichten voor de teams zijn de donderdagen, waar voorheen de persconferentie met de coureurs plaatsvond, als het ware geschrapt waardoor het weekend op de vrijdag begint.

Tenminste, dat was het idee. Max Verstappen merkt namelijk op dat de donderdag nog altijd een mediadag is voor de coureurs en dat die nu juist langer lijkt te zijn. Dat ziet hij liever anders. “Het gaat om de manier waarop we de persconferentie en mediasessies doen”, zegt hij bij de persconferentie in Imola. “Dat was voorheen beter. De donderdag is nu erg lang, we doen hetzelfde of zelfs meer en nu ook op de vrijdag is je hele dag langer. Met meer races wil je kortere weekenden hebben. Maar we hebben nu juist meer dagen dat we wat op het circuit doen, dat moeten we veranderen.”

Het kan volgens Verstappen een stuk efficiënter. Niet alleen voor de coureurs zelf, ook voor de media. “Het maakt niet uit of het allemaal op donderdag of vrijdag is, maar het gaat er meer om dat we nu dit doen,” doelt hij op de persconferentie, “en straks gaan we naar buiten waar we met alle individuele media zullen spreken. Maar ze stellen allemaal dezelfde vragen. Dan herhaal je jezelf zo’n zes of zeven keer. Je probeert het interessant te houden door andere woorden te gebruiken,” lacht hij, “maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer.”

‘Niet leuk voor hen, niet leuk voor ons’

Als voorbeeld wijst Verstappen naar andere sporten, waar één centrale persconferentie bijgewoond wordt door media, die allemaal hun eigen microfoon neerzetten voor dezelfde sessie. “In plaats van twee vragen per medium, krijgen ze allemaal iets van zes tot tien vragen in één rit die dan uitgezonden mogen worden. Dat is efficiënter en beter voor iedereen. Het maakt dan niet uit als je twintig microfoons van verschillende media hebt. Maar je haalt dan meer uit de coureurs.”

“We weten dat als we straks naar buiten moeten, we onszelf zes tot acht keer moeten herhalen”, vervolgt Verstappen. “Als je begint is het nog interessant, maar daarna wordt het saai. Dat is niet leuk voor hen, niet leuk voor ons. Dat kunnen we efficiënter aanpakken”, besluit de Nederlander.

Foto: Motorsport Images