Dat Lewis Hamilton met een consortium in de race is om Chelsea te kopen, is door Max Verstappen met een knipoog ontvangen. “Ik dacht dat hij een Arsenal-fan was.”

Zo reageert Verstappen met een dolletje op het nieuws dat Hamilton, samen met onder meer tennisster Serena Williams, onderdeel uitmaakt van een consortium dat Chelsea wil overnemen. Dit nu de vorige eigenaar, de Rus Roman Abramovitsj, afstand van de club moet doen.

“Ik dacht dat hij een Arsenal-fan was”, zegt Verstappen tegen persbureau Press Association over Hamiltons betrokkenheid bij het Chelsea-bod, en dat terwijl stadsgenoten Arsenal en Chelsea grote rivalen zijn.

“Ik ben zelf PSV-fan en zou dus nooit Ajax kopen. Dat je als Arsenal-fan Chelsea wil kopen is dus interessant. Maar”, vervolgt de Nederlandse coureur, “iedereen moet zelf weten wat hij met zijn geld doet.”

Verstappen verdient net als Hamilton een enorm salaris, dus zou het ook niet iets voor hem zijn, een voetbalclub kopen? “Als ik dat ooit zou doen, zou ik hoe dan ook volledig eigenaar willen zijn en niet slechts een percentage kopen. Als eigenaar kun je namelijk zelf alles beslissen.”

