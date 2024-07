Dat Max Verstappen een enorme schare fans heeft, is alom bekend. In heel Nederland weet men dat hij een van ’s werelds beste Formule 1-coureurs is. Echter, ook andere topsporters kijken op naar de 26-jarige wereldkampioen. Arsenal-verdediger Jurriën Timber neemt een voorbeeld aan Verstappen, die volgens hem ‘echt een grote winnaar’ is.

Jurriën Timber komt sinds vorig jaar uit voor Arsenal in de Britse Premier League. Daarvoor speelde hij vier jaar lang bij Ajax. In Engeland kwam hij dit seizoen slechts tweemaal in actie – tijdens zijn debuut liep hij een kruisband blessure op waardoor hij in de voorbije maanden voornamelijk op de bank heeft gezeten.

Daardoor zal hij genoeg tijd hebben gevonden om zich te verdiepen in de Formule 1. Timber is dan ook groot fan van kampioen Max Verstappen, die volgens hem ‘echt een grote winnaar’ is. Een journalist van The Mirror vroeg hem onlangs naar inspiratiebronnen die hem de afgelopen periode op de been hebben gehouden. Timber noemt naast oud-basketballer Kobe Bryant ook de Nederlandse Formule 1-coureur.

“Ik vind het vooral leuk om te kijken naar winnaars”, legde de 23-jarige Timber uit. “Vooral in de NBA, maar bijvoorbeeld ook iemand als Max Verstappen. Ik zie na races wel eens interviews voorbijkomen en dan denk ik, ‘wow, deze gast is echt een grote winnaar’. Ik hou er sowieso van om zijn commentaar te horen na een Grand Prix.”

