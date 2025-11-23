Vanuit de paddock in Las Vegas duiken we samen met onze verslaggever Gerard Bos in de hectiek van deze krankzinnige Grand Prix in de gokstad. Max Verstappen pakte een indrukwekkende zege, maar het grote nieuws is dat beide McLaren-coureurs na afloop uit de uitslag werden gehaald. Door deze bizarre plottwist doet Verstappen ineens weer volop mee in de strijd om de wereldtitel. Wat betekent dit voor het slot van het seizoen?

