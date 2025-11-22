Max Verstappen toonde zich meteen na de natte en lastige kwalificatie voor de GP van Las Vegas tevreden met zijn tweede tijd, wel ruim achter polesitter Lando Norris. “Het was heel, heel lastig. Nee, dit was niet leuk. Ik hou van racen in de regen, maar dit voelde als ijs”, reageerde de viervoudig wereldkampioen op de grid.

Verstappen worstelde – net als zijn collega’s uiteraard – in de straten van Las Vegas met de omstandigheden. De kwalificatie begon in de regen, waardoor het zicht beperkt was door spray. “Je moest een gat van acht seconden laten vallen op je voorligger, omdat je anders gewoon niet zag wat er voor je gebeurde.”

Ook was het een uitdaging om de banden op temperatuur te krijgen en daarmee voldoende grip. “Dat duurde even. De wets werkten voor mij iets beter dan de intermediates, maar uiteindelijk moet je mee natuurlijk omdat de baan zich ontwikkelde. In de slotfase hebben we meer risico’s genomen, maar het was bij lange na niet genoeg voor pole. Ik ben tevreden met P2 en een plek op de eerste startrij.”

Max Verstappen zei uit te kijken naar de race van komende nacht. Hij deelt de eerste startrij dus met WK-leider Lando Norris. “Ik hoop dat de binnenkant van de baan voldoende grip heeft”, zei Verstappen, die risico’s niet zal schuwen.

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.