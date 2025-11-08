Max Verstappen kijkt ondanks een vierde voldaan terug op de sprintrace van de Grand Prix van São Paulo. Op het Autódromo José Carlos Pace blijft de Nederlander uit de problemen tijdens een hectische race, waarin meerdere coureurs hard van de baan gaan.

De viervoudig wereldkampioen rijdt een solide race, klimt vanaf de zesde startplek en een herstart op naar de vierde plaats. “Op die zachte banden kon je niet veel pushen, dus ik probeerde gewoon constante ronden te rijden”, zegt Verstappen in een eerste reactie tegenover Viaplay. “Ik kon sowieso niet die rondetijden rijden die zij voor mij in de eerste paar ronden reden, ben een beetje een diesel.”

Volgens Verstappen is het vooral in de openingsfase lastig de juiste balans te vinden. “Er was weinig grip. Daarna hetzelfde: ik kon de jongens voor mij niet bijhouden in het begin, reed gewoon mijn eigen tempo. Lando (Norris) reed op zachte banden, die gewoon minder zijn, dat zag je ook bij Fernando (Alonso). Het is dus een vertekend beeld dat het zo dicht bij elkaar zit, want op de mediums reed Lando weg. Dus ja, we hebben het gemaximaliseerd.”

Verstappen ziet desondanks nog voldoende ruimte voor verbetering met het oog op de kwalificatie en het hoofdnummer van morgen. “We gaan wat dingen aan de auto aanpassen en hopelijk brengt dat meer grip.”

