In de nieuwste aflevering van Paddockpraat Update duiken we samen met hoofdredacteur André Venema in de eerste dagen van de Grand Prix in Abu Dhabi. Van de ongedwongen sfeer in de pitstraat tot de schrikbarend dure hamburgers, en van de oplopende spanning tussen Verstappen en Russell tot de futuristische vooruitzichten van AI-racen in de woestijnstad. Mis het niet!

Beluister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren – net als hier via YouTube – en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk hier de video:



