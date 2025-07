Behalve teambaas Christian Horner zijn ook enkele vertrouwelingen bij Red Bull van hun taken ontheven. Woensdagochtend werd bekend dat Horner na een dienstperiode van twintig jaar het veld moet ruimen bij de renstal uit Milton Keynes, onder andere als een gevolg van de aanhoudende teleurstellende prestaties van het team van Max Verstappen.

Behalve Horner is ook Paul Smith ontheven van zijn taken als directeur communicatie en sociale media van Red Bull Racing en Red Bull Technology. Op Smith (op de foto met Horner) bestond intern al langer de nodige kritiek, onder andere voor de ongelukkige manier waarop hij vorig jaar de rel rond Horner begeleidde toen de laatste was beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Verder heeft Oliver Hughes zijn functie als hoofd marketing en commerciële zaken neergelegd. Hughes was ruim acht jaar werkzaam bij Red Bull.

