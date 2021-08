Er komt mogelijk nog een staartje aan de resultaten van de knotsgekke Hongaarse Grand Prix. De stewards hebben Sebastian Vettel onder het vergrootglas gelegd omdat de FIA na afloop niet genoeg brandstof uit de auto kon halen voor een proef.

Sebastian Vettel profiteerde net als Esteban Ocon optimaal van de chaos bij de start van de Grand Prix van Hongarije. De Duitser won enkele plaatsen door de verschillende crashes te ontwijken en kwam bij de herstart als derde op de grid te staan, achter Ocon. Lewis Hamilton was de ‘polesitter’ voor die herstart, maar was de enige die nog op intermediates vanaf de grid vertrok terwijl de rest op slicks in de pitstraat wachtte.

Foto: BSR Agency

Vettel zette Ocon flink onder druk, al kon hij de Aston Martin nooit echt naast de Alpine plaatsen. Toch was het een geweldige middag voor de viervoudig wereldkampioen, die als tweede over de streep kwam. Het was alweer zijn tweede tweede plaats van het seizoen, wat boven verwachting is in de Aston Martin.

Aan die mooie zondagmiddag komt misschien toch een naar staartje voor Vettel. De Duitser moest na afloop van de race zijn groene bolide naast de baan parkeren, vermoedelijk vanwege een gebrek aan brandstof. Dat blijkt nu ook inderdaad het geval te zijn, aangezien de afgevaardigde van de technische delegatie van de FIA, Jo Bauer, heeft vastgesteld dat er slechts 0,3 liter benzine uit de brandstoftank kwam. Voor de verplichte controle na de race moet een team 1 liter kunnen afstaan aan de FIA.

Het voorval is nu aan de stewards voorgelegd, die hier dus nu mee aan de slag gaan. Voor Vettel, Aston Martin en Vettel-fans zou het slecht nieuws kunnen zijn: normaliter staat op dit vergrijp een diskwalificatie. Dat zou dus het hele resultaat van de race overhoop kunnen gooien. Met een diskwalificatie voor Vettel zou Lewis Hamilton naar de tweede plaats promoveren terwijl Carlos Sainz dan als derde vijftien punten krijgt.

Mogelijk is Vettel niet de enige met te weinig benzine na de race, want George Russell parkeerde ook al noodgedwongen zijn Williams langs de baan in de uitloopronde. De Britse coureur pakte vandaag voor het eerst punten in de Formule 1.

Later meer.