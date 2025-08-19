Waar Max Verstappen en consorten nog genieten van een welverdiende zomerstop, komt de Dutch GP op Zandvoort met rasse schreden dichterbij. In het laatste weekend van augustus trapt de Formule 1 de tweede seizoenshelft af met de Nederlandse Grand Prix. Uitzendgemachtigde Viaplay biedt racefans daarbij de kans om al het spektakel van de Dutch GP gratis te volgen.

Het open tv-kanaal van Viaplay staat vanaf 25 augustus een week lang volledig in het teken van de Dutch GP. Vanaf vrijdag, wanneer de eerste vrije trainingen op het programma staan, brengt de zender alle actie gratis in beeld. Daarnaast wordt er onder leiding van presentatrice Amber Brantsen en pitreporters Chiel van Koldenhoven en Tom Coronel uitgebreid vooruit- en teruggeblikt op elke sessie, met analyses van experts Giedo van der Garde, Christijan Albers en Ho-Pin Tung.

“De Dutch GP is het absolute hoogtepunt van het Nederlandse sportjaar en dat delen we graag met zoveel mogelijk liefhebbers”, aldus Marco Zwaneveld, Head of Sports bij Viaplay. “Van de eerste vrije training op vrijdag tot en met de race op zondag is elke Formule 1-sessie in heel Nederland live en gratis te zien via ons open tv-kanaal. Daaromheen trakteren we de kijker vanuit de pits, vanaf de tribunes en midden in de paddock op uitgebreide analyses, sfeerverslagen, exclusieve interviews en het laatste nieuws.” Het open tv-kanaal van Viaplay is te ontvangen op onderstaande zenders:

KPN op kanaal 51

Ziggo op kanaal 13

Odido op kanaal 13

DELTA op kanaal 22

