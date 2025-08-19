De aankomende editie van de Dutch GP staat opnieuw in het teken van spektakel en entertainment. Zo presenteerde de organisatie achter het raceweekend deze week de plannen voor een indrukwekkende pre-race show. De vertolking van het Wilhelmus wordt dit jaar verzorgd door operazanger Henk Poort. Samen met een orkest van twintig violisten wil hij een ‘klassieke en indringende’ uitvoering van het volkslied ten gehore brengen.

Vijftien minuten voor aanvang van de race zal Henk Poort, begeleid door twintig strijkers, het Wilhelmus zingen. Daarmee treedt hij in de voetsporen van grote artiesten als Davina Michelle, Floor Jansen, André Rieu en Duncan Laurence, die tijdens eerdere edities het volkslied vertolkten. “Het Wilhelmus zingen op de grid van de Dutch GP is een eerbetoon aan ons land, onze cultuur en de bijzondere band die Nederland met de Formule 1 heeft”, aldus Henk Poort in een uitzending van De 538 Middagshow. “Ik kan me niets mooiers voorstellen om als artiest onderdeel van te zijn.”

Unieke vlaggenactie

Naast Henk Poort maken ook andere Nederlandse acts hun opwachting tijdens de pre-race show. Na de laatste noot van het volkslied kunnen de fans genieten van optredens van volkszangers Gerard Joling en Yves Berendse – geboren en getogen in Zandvoort – en DJ Outsiders. Laatstgenoemde vormt volgens de organisatie ‘de rode draad’ van de gehele pre-race show. Berendse is verantwoordelijk voor de inmiddels wereldberoemde vlaggenactie op de tribunes van Circuit Zandvoort.

Tijdens de vlaggenactie wordt dit jaar ook een gigantisch doek uitgerold. Dit fandoek – maar liefst 100 meter breed en 27 meter hoog – is een eerbetoon aan de ‘Sea of Orange’, de oranje tribunes die Formule 1-fans over de hele wereld inmiddels kennen.

De beroemde vlaggenactie op de tribunes van Circuit Zandvoort (ANP)

