Kimi Antonelli heeft kennisgemaakt met de smalle straten van Monte Carlo. Hij zet zijn Mercedes in de muur, waardoor er vroegtijdig een einde komt aan zijn kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. Met een tijd goed voor P15 zou de Mercedes-coureur normaal doorgaan naar Q2, maar door de opgelopen schade kan de jonge Italiaan niet meer verder.

Bij het uitkomen van de tunnel richting de chicane stuurt Kimi Antonelli iets te scherp in, waardoor hij de muur toucheert en rechtdoor de barrières in schuift. De rode vlag wordt gezwaaid en omdat er nog minder dan een minuut op de klok staat, wordt Q1 direct beëindigd. Een inhaalrace wacht hem op zondag.

