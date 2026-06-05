In de smalle straten van Monte Carlo heeft Ferrari-coureur Lewis Hamilton vrijdagmiddag de snelste tijd gereden in de tweede vrije training voor de GP van Monaco, nipt voor zijn teamgenoot Charles Leclerc. Onder de stralende zon moet Max Verstappen genoegen nemen met de derde tijd. Wereldkampioen Lando Norris maakt er op zijn beurt een vluggertje van.

Voor regerend wereldkampioen Lando Norris zit VT2 er na minder dan een kwartiertje al op. Bij het uitkomen van de tunnel vallen alle functies van zijn McLaren uit. De Brit parkeert zijn bolide keurig op een ongevaarlijke plek en springt er op een veilige manier uit. Het tafereel leidt wel tot een virtual safety car. Op dat moment staat de snelste tijd overigens op naam van Norris’ landgenoot Lewis Hamilton (1.13,729), voor Max Verstappen eveneens op de medium compound.

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Waar de sessie na een kwartier voortijdig eindigt voor Norris, begint deze juist voor Verstappens teamgenoot Isack Hadjar. De Red Bull-coureur bedankt over de boordradio zijn team voor de reparatiewerkzaamheden, die hard nodig waren na zijn crash in VT1 eerder op de dag. Tot al te indrukwekkende tijden zal hij niet komen.

Kwalificatiesimulaties

Pakweg halverwege de training begint een aantal teams aan de kwalificatiesimulaties met het oog op de kwalificatie op zaterdag. Dat geldt ook voor Verstappen, die de softs eronder heeft gekregen. Met zijn tweede snelle run nestelt hij zich bovenaan de tijdenlijst in 1.13,467. Even later verbetert hij zich andermaal, vooral dankzij een superieure derde sector, tot 1.13,194. Even later duiken namens Ferrari Lewis Hamilton en thuisfavoriet Charles Leclerc eronder. Achter Verstappen tekenen WK-leider Kimi Antonelli en zijn Mercedes-teamgenoot George Russell voor respectievelijk de vierde en vijfde tijd. Het heeft er in ieder geval alle schijn van dat Verstappen er beter voor staat dan vooraf binnen het team werd gedacht.

In de slotfase raakt Franco Colapinto met zijn Alpine nog even iets te hard langs de vangrails, met de nodige schade aan zijn wagen tot gevolg. Met nog vijf minuten op de klok zorgt Sergio Pérez letterlijk voor een vlammend einde van de tweede training als de remmen van zijn Cadillac vlam vatten en de marshals zich met de brandblussers kunnen uitleven,.

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