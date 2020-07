Vijfde plek Albon staat op de tocht door gebruik ‘bladblazers’ Red Bull om grid te drogen

Alexander Albon raakt zijn vijfde plek uit de Grand Prix van Hongarije misschien kwijt omdat Red Bull zijn gridplek voor de start droog zou hebben gemaakt met blaasapparatuur.

Het gaat daarbij om de bladblazer-achtige apparatuur die normaal wordt gebruikt om de auto’s te koelen. Dat klinkt als een nogal kinderlijk vergrijp, maar het droogmaken van gridplekken is expliciet verboden in de regels.

Sterker nog, RaceFans bericht dat wedstrijdleider Michael Masi teams er vooraf nog aan zou hebben herinnerd dat het niet is toegestaan gridplekken kunstmatig droog te maken. Op beelden van Sky Sports is te zien dat FIA-medewerker Jo Bauer teamleden erop aansprak.

Albon zelf vertelde na de race niets te weten van het hele voorval. “Het is nu hoe dan ook aan de stewards.” Over zijn rit van de (droge) dertiende gridplek naar plaats vijf aan de finish, was hij redelijk tevreden. “Het ging tijdens de race een stuk beter dan in de kwalificatie.” De stewards moeten nog uitspraak doen over de kwestie.

