FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je in 2024 voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor updates, nieuws, video’s en achtergronden over Max Verstappen en de Formule 1.

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

Nog dichter op het WK van 2024

Of het nu de GP van Monaco, Bahrein, Las Vegas, Zandvoort of een andere Grand Prix is: ook in 2024 is namens FORMULE 1 Magazine en Formule1.nl bij elke race een verslaggever aanwezig. Op ons WhatsApp-kanaal delen we de meest belangrijke berichten van de dag, interviews, onze podcast, video’s en foto’s van achter de schermen en natuurlijk alles over Max Verstappen. Ook melden we hier als eerste wanneer ons nieuwe magazine in de winkel ligt.

Zo voeg je FORMULE 1 Magazine toe op Whatsapp

Via deze link kun je FORMULE 1 Magazine volgen. LET OP: Wil je alle updates als notificatie toegestuurd krijgen? Tik dan op het belletje rechtsboven. Daarna krijg je de vraag of je meldingen in wil schakelen.

Waar vind ik FORMULE 1 Magazine in Whatsapp?

Onder de sectie ‘updates’ vind je alle kanalen die je volgt terug. Volg je ons al? Dan staan wij daar vanaf nu ook tussen.