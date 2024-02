Mercedes sloeg vorig jaar de handen ineen met WhatsApp. Ten tijde van de eerste Grand Prix in Las Vegas tekende het Duitse Formule 1-team een sponsorcontract met de app. Tijdens de eerste wintertests in Bahrein werd duidelijk dat het bedrijfslogo van WhatsApp een bijzonder plekje op de auto heeft gekregen. Het groene icoontje prijkt nu op het radio-knopje op het stuur!

LEES OOK: Iets gemist van de tweede testdag in Bahrein? Lees hier de roundups van de ochtendsessie en de middagsessie!

Mercedes deelde een plaatje van het nieuwe stuurwiel op sociale media. Als coureurs George Russell en Lewis Hamilton willen communiceren met de pitmuur, zullen ze voortaan op het WhatsApp logootje moeten klikken. Een inventief stukje reclame maken. Het bewijst maar weer dat werkelijk elk stukje Formule 1-auto te koop is.

De vraag is hoeveel WhatsApp (dat onderdeel is van Meta, het bedrijf achter Facebook) betaald heeft voor dit stukje promotie op het Mercedes-stuur. Het is misschien wel het kleinste reclametekstje in de lange geschiedenis van de Formule 1, maar desalniettemin een leuke knipoog voor de fans.

Vrijdag 23 februari komt de Mercedes W15, inclusief WhatsApp-stuur, weer in actie. Zowel Lewis Hamilton als George Russell rijden nog rondjes tijdens de laatste testdag in Bahrein. 2024 belooft weer een uitdagend jaar te worden, omdat Red Bull met de RB20 nu al een ijzersterke auto in handen lijkt te hebben. Volgens Russell wordt het een strijd om de rivaal uit Milton Keynes bij te benen.

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer: 116 pagina’s dik! Vanaf dinsdag in de winkel of bestel ‘m hieronder: