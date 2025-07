De overgang van Lewis Hamilton naar Ferrari verloopt wat stroef en dat roept de vraag op of het volgend jaar dan wél het jaar van Hamilton bij de Scuderia wordt. In de podcast Formule 1 Paddockpraat zijn de meningen hierover verdeeld. “Ik zie het eigenlijk niet gebeuren”, zegt Jeroen Bleekemolen.

Voor verslaggever Frank Woestenburg is het duidelijk en moet Hamilton in 2026 kunnen schitteren in het rood van Ferrari. “Dit is een jaar om overal aan te wennen”, stelt Woestenburg. “Aan het team, de mensen, de cultuur, de auto. En er sijpelen al geluiden door dat de auto van volgend jaar wat meer op zijn wensen wordt afgestemd. Dan denk ik dat hij beter voor de dag zal komen dan dit jaar.”

Woestenburg is niet alleen positief over de sportieve kansen, maar benadrukt ook Hamiltons rol als gezicht van de Formule 1. “Ik vind hem nog steeds een geweldige coureur en een boegbeeld voor de sport. Ik hoop dat hij nog een aantal jaren doorgaat. Maar dan moet hij natuurlijk wel weer succesvol worden.”

Variabelen die het verschil maken

Bleekemolen deelt de bewondering voor Hamilton, maar is sceptischer over zijn kansen bij Ferrari. “Ik ben echt wel een beetje fan van hem. Het is een held, een icoon. Hij heeft dingen laten zien in de autosport die ongelooflijk zijn. Maar ik denk niet dat het zijn jaar wordt.”

Volgens Bleekemolen zijn er simpelweg te veel factoren die tegenwerken. “Je hebt Leclerc naast je, gewoon een hele sterke rijder, én Ferrari waar het niet helemaal soepel loopt. En de samenwerking tussen Hamilton en het team lijkt nog niet helemaal te klikken. Kun je dat oplossen? Misschien wel. Maar ik zie het eigenlijk niet gebeuren.”

