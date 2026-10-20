Met F1 The Movie veroverde Formule 1 opnieuw het witte doek. Maar lang voordat Brad Pitt zich tussen echte coureurs mengde, deed regisseur John Frankenheimer al iets vergelijkbaars, en misschien nog gewaagders. Grand Prix legde in 1966 de snelheid, het gevaar en de glamour van de sport ongekend realistisch vast. Een reportage.

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