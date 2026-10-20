Met F1 The Movie veroverde Formule 1 opnieuw het witte doek. Maar lang voordat Brad Pitt zich tussen echte coureurs mengde, deed regisseur John Frankenheimer al iets vergelijkbaars, en misschien nog gewaagders. Grand Prix legde in 1966 de snelheid, het gevaar en de glamour van de sport ongekend realistisch vast. Een reportage.
Vóór ‘F1 The Movie’ was er Grand Prix (1966): de film die Formule 1 voorgoed veranderde
Getty Images
Gerelateerd nieuws
Gordon Ramsay over liefde voor F1: ‘Nog altijd gefascineerd door het loerende gevaar’
14 oktober 2026 13:00 - Nieuws
Column Jeroen Bleekemolen: ‘Mooie successen in de 250 GP’s van Max Verstappen, maar eentje springt eruit’
12 oktober 2026 07:00 - Nieuws