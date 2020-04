Voormalige FIA-baas Mosley zou seizoen schrappen: ‘Onzekerheid richt meer schade aan’

Terwijl fans, teams en bobo’s de ontwikkelingen van de coronacrisis nauwlettend in de gaten houden en hopen op iets wat voor een Formule 1-seizoen zou kunnen doorgaan, gaat er wat voormalig FIA-president Max Mosley betreft een dikke streep door jaargang 2020.

De eerste negen races zijn al uitgesteld dan wel afgelast, met de zeer onwaarschijnlijke Franse GP eind juni komt daar zonder twijfel een tiende bij. Mosley denkt dat duidelijkheid op dit moment minder schade aanricht dan wachten op een geïmproviseerd seizoen. Geen seizoen meer in 2020, aldus Mosley tegen het Duitse persbureau ADP. “Door te wachten, riskeer je alleen maar dat je de situatie erger maakt.”

‘Rationeel plannen niet mogelijk’

Daarmee doelt Mosley op de financiële consequenties voor teams en raceorganisaties. “Die zitten nu in voortdurende onzekerheid. Als ze weten waar ze aan toe zijn, kunnen ze plannen en inspelen op de situatie. Nu zijn ze in limbo, velen verliezen heel veel geld.”

Er is geen garantie dat er straks in juli gereden kan worden, het wordt eigenlijk met de dag onzekerder”, zegt de voormalige FIA-preses die het houden van races achter gesloten deuren ook onwaarschijnlijk acht. “Dat zou een financiële ramp zijn voor de meeste raceorganisaties. Tot we weten hoe de pandemie zich globaal gaat ontwikkelen, is het niet mogelijk om rationele plannen voor de Formule 1 te maken.”

De inmiddels 80-jarige Mosley, die zelf tussen 1993 en 2009 aan het FIA-roer stond, geeft ook niet hoog op over de budgetcap die in 2021 van kracht moet gaan. “Ik denk niet dat de ongelijkheid van de team daarmee is verholpen, de voorgestelde limiet is voor de meeste kleinere teams al te te hoog gegrepen. Er zijn ook zó veel uitzonderingen. F1 en de F1 zouden er goed aan doen om nu te reorganiseren en herstructureren om een gezondere financieel klimaat te bewerkstelligen.”