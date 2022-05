Het is pas vrijdag en de vrije trainingen zeggen niet alles, toch heerst er voorzichtige blijdschap bij Mercedes nadat George Russell en Lewis Hamilton de tweede en derde tijd noteerden op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Te hard van stapel lopen wil Mercedes niet, zeker niet nadat zij een veelbelovende vrijdag in Miami hadden maar vervolgens op zaterdag en zondag weer veel tijd tekort kwamen op Ferrari en Red Bull. Dat de updates voor de W13 het porpoising verminderd hebben, staat volgens George Russell wel vast, maar hij wil nog niet te blij zijn met dit resultaat.

“Ik weet het niet, in Miami waren we de snelste op vrijdag, hier tweede”, blijft Russel voorzichtig. “De auto reageert duidelijk anders. We hebben nu andere beperkingen, met name in de bochten, maar hebben minder last van porpoising op de rechte stukken.”

Lees ook: VT2: Leclerc opnieuw snel, Mercedes verrast met P2 en P3

Hoewel Mercedes zich dus stevig tussen de Ferrari’s nestelde, ziet Russell Red Bull nog steeds als de sterkste concurrent. “Red Bull ziet er nog steeds zeer sterk uit. Zij lijken nog steeds het team waar rekening mee gehouden moet worden.”

Russell gaat de kwalificatie op zaterdag in ieder geval met volle moed tegemoet na de veelbelovende vrijdag. “Ik zie niet waarom we niet zo dicht bij zouden kunnen staan, maar we weten niet wat zij voor motormodus hebben gebruikt, dat is tricky. Bandendegradatie was enorm voor iedereen, daar gaan we ons op focussen omdat het zomaar de race kan bepalen”, aldus Russell.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

Kan nog beter voor Mercedes

Lewis Hamilton was een stuk blijer en stond lachend voor de camera van Sky F1. “Het is positief, ik ben superblij met de vooruitgang”, glundert de zevenvoudig wereldkampioen. “Mijn dank gaat uit naar iedereen in de fabriek. We zijn nog niet het snelste team, maar we zijn op de goede weg. Het is nog steeds lastig met de auto, maar het is veel beter dan voorheen. We moeten het nog finetunen. Ik denk dat we nog wat kunnen vinden voor morgen.”

Lees ook: Dit zijn alle updates van de Formule 1-teams in Spanje

Mercedes-teambaas Toto Wolff wil ook nog niet de vlag uithangen, maar is in ieder geval blij met het harde werk van zijn personeel. “Beide fabrieken hebben hard gewerkt. Het is fantastisch om te zien, ik ben erg trots. We moeten zien of we deze vorm kunnen vasthouden en we in de mix kunnen blijven zitten.”

Ook Wolff ziet dat het porpoising nu beter onder controle is bij de W13, maar het is nog niet ideaal. “Het is beter, maar de coureurs voelen zich nog niet comfortabel in de snelle bochten. Vooruitgang, maar geen uitbundigheid van extase”, vat hij de vrijdag voor Mercedes samen.