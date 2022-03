Met de elfde en zeventiende tijd aan het einde van dag 1 in Bahrein is er genoeg werk aan de winkel voor McLaren. Zowel Daniel Ricciardo als Lando Norris was verbaasd door de tegenvallende posities: “We hebben nog wat snelheid te vinden.”

Vorige week werd bij de testdagen al duidelijk dat McLaren de nodige problemen kende, met name bij de remmen. Het team kwam deze week met een tijdelijke oplossing, maar de snelheid is nog steeds ver te vinden. Lando Norris sloot de tweede vrije training af met de elfde tijd, teamgenoot Daniel Ricciardo stond nog verder naar achteren met de achttiende tijd. Dat zorgt voor wat vraagtekens bij de twee coureurs.

Lees ook: McLaren haalt Google als sponsor binnen, krijgt Chrome-kleuren op wieldoppen

“Ik denk eerlijk gezegd dat we gewoon grip tekort komen”, vertelt Ricciardo. “De auto voelt goed aan, maar als je minder grip hebt dan worstel je natuurlijk wat meer en maak je wel wat fouten.” Ricciardo zegt graag te willen denken dat het snel beter kan worden, maar ‘we hebben geen zandzakken bij ons op dit moment’. Conclusie: “We hebben wat snelheid te vinden.”

Lees ook: Norris sluit niet uit dat McLaren met Haas zal strijden: ‘Zagen er best snel uit’

Ook aan de andere kant van de McLaren-garage is de verbazing groot. “Ik heb echt geen idee”, kan Norris geen verklaring geven voor het tegenvallende resultaat op dag 1. “We hebben alleen hier gereden, dus je zou op dit moment moeten zeggen dat het aan het pakket ligt. Er zijn veel circuits die op Bahrein lijken en als het hier niet goed gaat, dan moeten we het hele pakket verbeteren.” Ook hij concludeert: “We hebben nog veel snelheid te vinden als we competitief willen zijn en voor de top tien willen gaan.”