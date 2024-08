Formule 1 is van oudsher een sport voor mannen, zowel op als naast de baan. Dat moest anders, vond Svenja Tillemans. In 2016 richtte ze Formule 1 Vrouwen op. Een club voor vrouwen die over Formule 1 wil praten en samen races kijken. Een terugblik op een leuke, maar ook roerige periode. “Ik kreeg zoveel bagger over me heen.”

Formule 1 werd er vroeger al met de paplepel ingegoten in huize Tillemans. De ouders van Svenja keken elke Grand Prix en gingen er ook altijd uit voor de nachtraces. “En we waren lid van de Jos Verstappen Club”, herinnert de oprichtster van het vrouwenplatform zich. “Ik weet dus niet beter en groeide ermee op. Al kijk ik ook veel andere sporten hoor, want dat is op tv toch het mooiste dat er is.”

Ze merkte dat er destijds al behoorlijk wat vrouwelijke fans waren, maar niet de kans kregen erover mee te praten in deze mannenwereld. “De vrouwelijke F1-fans konden nergens hun race-ei kwijt, om het zo maar te zeggen. En dat vond ik jammer”, zegt Tillemans. In 2016 kreeg ze het idee hier iets mee te doen en de overwinning van Max Verstappen in Barcelona was voor haar het startschot de stoute schoenen aan te trekken. “Ik heb toen op social media de vraag neergelegd of er behoefte was aan een Facebook-groep voor vrouwelijke Formule 1 fans. Daar kreeg ik in no time zoveel reacties op, dat ik binnen twee maanden al een leuke bijeenkomst had georganiseerd in Alphen aan de Rijn om gezamenlijk een Grand Prix te kijken.”

De race werd gekeken met een high tea, want er moest natuurlijk wel een vrouwelijk element aan worden toegevoegd. Een paar maanden later organiseerde ze een heel weekend in Valkenburg en daar is Formule 1 Vrouwen echt begonnen. “Opa Verstappen sloot op zaterdagavond ook aan en toen zijn we met die meiden met opa Verstappen gaan stappen. Dat is één groot feest geworden en die zondag zijn we bij hem in Montfort gaan kijken. Dat was ook geweldig en daarna is de rest eigenlijk vanzelf gegaan.”

Schaduwzijde

Toch is het niet alleen maar feest en gezelligheid wat de klok slaat: er volgt een minder leuke periode voor Tillemans. Niet alleen kampte zij met gezondheidsproblemen, ook greep haar publieke rol tegen het grensoverschrijdend gedrag in de F1 haar behoorlijk aan. “Ik werd vorig jaar uit het niets door een aantal vrouwen benaderd voor hen op te komen en om dit probleem aan de kaak te stellen. Ook om te kijken of ik misschien vanuit mijn rol bepaalde dingen kon veranderen. Het is natuurlijk een eer dat ze mij vertrouwen, maar het was en is ook echt pittig.”

“Op social media”, vervolgt Tillemans, “kreeg ik zoveel bagger over mij heen als ik hier iets over plaatste. Zoals dat voorval van grensoverschrijdend gedrag tijdens de Grand Prix van Nederland. Ik heb gezegd dat er wat dingen moesten worden aangepast omdat dit niet goed ging. Ik kreeg vervolgens privé bedreigingen met hele dreigende teksten. En het is heel raar, maar de goorste en meest walgelijke reacties kreeg ik van vrouwen.”

