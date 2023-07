In Oostenrijk stond er opnieuw geen maat op hem, hij voerde drie dagen lang elke sessie aan. Max Verstappen is zijn jacht op de zesde achtereenvolgende GP-zege in Engeland voortvarend begonnen. Wordt het weer een Grand Slam, of kan iemand zijn feestje verpesten?

Achter de Britse thuisrace in Silverstone staat op Mercedes’ fabriek in Brackley al wekenlang een vet uitroepteken. Teambaas Toto Wolff vermoedt dat het dit jaar misschien wel de enige kans wordt, op eigen kracht althans, om een overwinningskruisje in de kolf te kerven. Na eerdere aanpassingen van de W14 in de afgelopen weken, heeft de renstal er ditmaal een nieuwe voorvleugel voor gefabriceerd.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat George Russell en Lewis Hamilton hun auto’s na het groene lichtsignaal direct de baan opsturen om te kijken of de testdata in de simulator overeenkomt met die op het circuit. Alle (financiële) middelen worden door Mercedes ingezet de kloof met trendsetter Red Bull, en dan met name kampioensleider Max Verstappen, te dichten. Een streven dat vorige week in Oostenrijk bij lange na niet werd gehaald. Russell en Hamilton werden er door Verstappen in de cruisestand op bijna een ronde gezet. Silverstone heeft echter heel andere baaneigenschappen, die beter bij de W14 zouden moeten passen, dan de ultrakorte Red Bull Ring.

Mercedes, dat de kaarten in VT1 tegen de borst hield en de snelste bandensoort niet gebruikte, is in Engeland niet de enige die de auto flink heeft opgepimpt. McLaren heeft deel II van een groot en driedelig pakket aan upgrades naar Silverstone meegenomen. Een nieuwe voorvleugel, neus en achterwielophanging moet de renstal uit Woking verder naar voren helpen. De vierde plaats van Lando Norris in Oostenrijk lijkt een indicatie dat McLaren, in Silverstone met een oogverblindende chroomlivery, de juiste weg is ingeslagen.

Alpine (voorvleugel), Williams (voor- en achtervleugel), Alfa Romeo en Haas hebben de Britse GP eveneens geselecteerd voor nieuwe onderdelen. AlphaTauri (nieuwe diffuser, engine cover, vloer en achterwielophanging) hoopt Nyck de Vries en Yuki Tsunoda op het voormalige vliegveld in Northampshire een competitievere auto te kunnen aanbieden.

Nadat de eerste schermutselingen zijn geweest, lijken de krachtsverhoudingen desondanks ongewijzigd. Max Verstappen noteert de snelste tijd, nota bene op de hardste band. Teamgenoot Sergio Pérez is ruim 0,8 seconden langzamer, Leclerc 0,7. Maar de Ferrari-coureur heeft die tijd met een snellere band (medium) onder de SF-23 gezet.

Carlos Sainz (Ferrari) lost Verstappen aan de top van de tabel af wanneer hij zijn eerste vliegende ronde op Silverstone rijdt. Esteban Ocon is kort daarna nog sneller, maar Verstappen de allersnelste. Pérez komt op bijna een halve seconde nog het dichtst in de buurt, Alex Albon schiet de bloedsnelle Williams naar P3, De Vries eindigt op P11.

