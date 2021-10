De eerste trainingssessie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten is geëindigd met twee Mercedessen bovenaan. Valtteri Bottas was met 1.34.874 uiteindelijk 0.045 sneller dan teamgenoot Lewis Hamilton. Max Verstappen bleef steken op 0.932 van Bottas, werk aan de winkel dus bij Red Bull.

Voor Fernando Alonso leek de sessie aanvankelijk 2 minuten en 39 seconden te duren. Zijn Alpine pruttelde richting bocht 12 aan het einde van het rechte stuk en de Spanjaard kon niet anders dan zijn auto aan de kant zetten. In de tweede helft van de training kon hij uiteindelijk alsnog instappen. Maar mocht hij nieuwe onderdelen nodig hebben voor zijn motor, dan lijkt een gridstraf onvermijdelijk.

Lees ook: Opnieuw gridstraf voor Mercedes-coureur Bottas

Charles Leclerc begon het weekend ook niet vlekkeloos, in de bloedsnelle bocht 6 verloor hij de Ferrari en schepte het nodig grind de baan op. Hij herstelde zich knap en sloot de sessie af als vierde. Duidelijk werd wel dat de track limits op het Circuit of the Americas zeker voor de nodige ergernissen zullen zorgen, er meer dan 20 rondetijden geschrapt wegens overtredingen in bocht 9 en 19.

Foto: BSR Agency

In het tweede halfuur van de sessie gaf Mercedes een signaal af. In de eerste echte kwalificatieruns waren Bottas en Hamilton ruim negen tienden sneller dan Verstappen, al werd de Nederlander in één van zijn rondjes wel gehinderd. En natuurlijk is het pas de eerste sessie van het weekend, voor de moraal is zo’n uitslag normaal gesproken toch niet bevordelijk. Ook omdat er in het restant van de sessie nog verkorte raceruns werden verreden en ook daarin bleek Mercedes ruim het snelst. Al wordt over de racepace in de tweede sessie straks wellicht meer duidelijk.

Lees ook: Marko: ‘Red Bull heeft antwoord gevonden op snelheid Mercedes’

In de slotminuut waren er nog twee incidentjes, Mick Schumacher zag Sergio Perez niet aankomen op het rechte stuk en stuurde op de Mexicaan in met een touché als gevolg. Oud-winnaar Kimi Räikkönen zette zijn Alfa Romeo nog even achterste voren zonder verstekkende gevolgen.