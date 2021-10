Volgens adviseur Helmut Marko heeft Red Bull ‘het antigif’ gevonden tegen de snelheid die Mercedes in de laatste Grands Prix aan de dag heeft weten te leggen.

Tot aan de Grand Prix van Groot-Brittannië had Red Bull de dominante wagen in de Formule 1, maar na de winterstop lijkt Mercedes een flinke hoeveelheid extra vermogen te hebben gevonden. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner was het verschil in Turkije zelfs zo groot, dat de Mercedes W12 met het DRS-systeem dichtgeklapt even snel was als de Red Bull RB16B met open DRS. Het team liet de FIA een onderzoek instellen naar het vermogen van de Zilverpijlen, maar de autosportfederatie vond niets illegaals en legde het protest naast zich neer.

Toch blijft het vermogen van Mercedes in deze cruciale fase van het kampioenschap een bron van zorg voor Red Bull. Het team overweegt zelfs een vervolgonderzoek, maar het is niet waarschijnlijk dat dat er ook echt zal komen. Ondertussen heeft Red Bull zelf ook niet stilgezeten, laat teamadviseur Helmut Marko aan Kronen Zeitung weten. Volgens de oud-coureur is het team uit Milton Keynes na Turkije hard op zoek gegaan naar een oplossing en is die inmiddels gevonden. “We hebben sindsdien veel intensieve vergaderingen en analyses gehad. In theorie hebben we een antigif gevonden, maar we moeten bekijken hoe het er in de praktijk uitziet.”

Grote rol voor Pérez en Bottas

Max Verstappen staat in het kampioenschap zes punten voor op Lewis Hamilton en kan zich dus nauwelijks een fout permitteren. Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf eerder al aan dat een uitvalbeurt van Verstappen of Hamilton weleens de definitieve doorslag kan geven en ook Marko beaamt dat het van cruciaal belang is dat er resultaten behaalt moeten worden. “We hebben nog twee overwinningen en vier podiumplaatsen nodig. Dat moet de formule zijn voor de wereldtitel”, aldus de Oostenrijker die stelt dat ook de rol van de tweede coureurs weleens belangrijk kan worden. “Sergio Pérez doet het heel goed, maar helaas is Valtteri Bottas ook in topvorm geraakt.”

