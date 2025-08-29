Lando Norris heeft de rommelige tweede vrije training voor de Dutch GP als snelste afgesloten. Fernando Alonso en Oscar Piastri geven uiteindelijk nog geen tiende toe op zijn tijd. De sessie, die Max Verstappen als vijfde eindigt, wordt tot twee keer toe stilgelegd vanwege een rode vlag.

Een half uur voor de tweede vrije training begint het te regenen in Zandvoort en zoekt iedereen in de paddock snel een droog onderkomen. De sessie gaat uiteindelijk onder droge omstandigheden van start, al hangen er nog steeds dreigende wolken boven het circuit.

Lando Norris zet al snel de toon op de mediumband, gevolgd door de twee Sauber-coureurs die voor het zachte rubber hebben gekozen. Net wanneer Oliver Bearman de snelste tijd neerzet, schiet Lance Stroll eraf in de Hugenholtzbocht. De smeulende Aston Martin zorgt voor een rode vlag en de sessie wordt gestopt.

Max Verstappen vraagt over de boordradio of Stroll in orde is en of hij geen last heeft van zijn handen. Daniel Ricciardo heeft hier immers in het verleden zijn middenhandsbeentje gebroken in deze bocht.

Wanneer de brokstukken zijn opgeruimd, hebben de coureurs nog 38 minuten te gaan in deze sessie. Maar dan volgt er al bijna direct een Virtual Safety Car omdat de Racing Bulls van Isack Hadjar de geest geeft. De bolide van de rookie wordt naar een veilige plek gebracht en we gaan weer door. Nog een half uur te gaan.

Norris vindt het maar niks dat Bearman de snelste tijd achter zijn naam heeft staan en schroeft ook een set zachte banden onder zijn wagen. De McLaren-coureur is lekker op dreef, maar breekt zijn snelle ronde af. Nico Hülkenberg zet wel door en schiet naar de snelste tijd. Ook Lewis Hamilton gaat rap over het asfaltlint in de duinen, maar verliest de controle over zijn Ferrari en spint mooi in het rond.

Tweede rode vlag

De baan wordt sneller en sneller en dan knalt Alex Albon eraf in de Tarzanbocht. Wederom code rood in deze sessie, al is de schade aan de Williams aanzienlijk minder groot dan bij de Aston Martin. Wanneer de overige coureurs de pitstraat inrijden gaat het bijna helemaal mis tussen George Russell en Oscar Piastri. De Australiër draait naar buiten en ziet de Mercedes over het hoofd die hem net wil passeren. Ze komen ervan af met wat remsporen en gevloek over de boordradio.

Wanneer de sessie weer wordt hervat, blijft de situatie tot het vallen van de vlag ongewijzigd in de top van het veld. Norris sluit als snelste af, gevolgd door Alonso en Piastri. Verstappen blijft steken op de vijfde tijd.

De derde vrije training staat morgen op het programma, om 11.30 uur.

Uitslagen

