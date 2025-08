Tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Hongarije klokt Lando Norris de snelste tijd op de Hungaroring, pal voor zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. Max Verstappen worstelt enorm met de balans van zijn Red Bull en blijft steken op een teleurstellende P14.

Op het bochtige circuit nabij Boedapest gaat vrijwel het gehele veld van start op de mediumband. Terwijl de McLarens direct de toon zetten, moet Verstappen in de openingsfase een seconde toegeven op de oranje bolides. “Alsof ik op ijs rijd”, zegt hij over de boordradio.

Halverwege de sessie prijken de McLarens nog altijd bovenaan, gevolgd door Leclerc en de rookies Kimi Antonelli en Isack Hadjar. De Fransman gaat lekker op deze baan want in de eerste vrije training stuurde hij zijn Racing Bulls al naar de vierde stek.

Dan is het moment aangebroken waarop de coureurs de zachte band gebruiken om de kwalificatie te simuleren. Lance Stroll rijdt direct naar de snelste tijd in zijn Aston Martin. De plek houdt hij, zoals verwacht, niet lang vast. Norris, Piastri en Charles Leclerc kukelen hem uit de top drie. Toch blijft de groene formatie rap op de Hungaroring en Stroll en Fernando Alonso nestelen zich respectievelijk op P4 en P5.

Rap gaat het niet bij Verstappen. Ondanks druk gesleutel in de pitbox van Red Bull, is het euvel niet verholpen. De regerend wereldkampioen zakt op de zachte band zelfs naar P14. “Ik kan hier niet mee rijden, ik heb totaal geen balans in de auto”, klinkt het over de boordradio.

Uiteindelijk sluit Norris de sessie als snelste af, gevolgd door Piastri en Leclerc.

Uitslagen

