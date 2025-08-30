Tijdens de derde vrije training voor de Dutch GP komt niemand in de buurt van de bloedsnelle tijd van Lando Norris. Teamgenoot Oscar Piastri rijdt naar de tweede tijd, gevolgd door George Russell. Max Verstappen moet genoegen nemen met de vijfde plek en komt bijna een seconde tekort op de McLaren met startnummer 4.

Hoewel de regen vanmorgen met bakken uit de hemel kwam zetten, gaat de derde vrije training onder droge omstandigheden van start. De sessie begint zeer kalm en slechts een enkele coureur waagt zich op de baan. Het circuit is nog ‘groen’ zoals ze dat noemen en dat wil zeggen dat er nog weinig grip is.

Terwijl Gabriel Bortoleto naar de snelste tijd rijdt, staan de coureurs van Racing Bulls nog met de armen over elkaar in de pitbox. Het zegt veel over deze laatste generale repetitie voor de kwalificatie. Zo rijden pas na twintig minuten de McLaren-coureurs en Max Verstappen het asfalt op.

Met nog een half uur te gaan staat Lando Norris bovenaan, gevolgd door Oscar Piastri en Lewis Hamilton. De Ferrari-coureur kon wel even een opsteker gebruiken nadat hij gisteren tot twee keer toe spinde in Zandvoort.

Norris een klasse apart

Opvallend genoeg rijden de meeste teams op de medium en harde band. In de top heeft alleen McLaren voor het zachte rubber gekozen. In het slotgedeelte kiest de rest van het veld ook voor de rode band om zo de kwalificatie te simuleren.

Norris zet direct een bloedsnelle ronde neer en duikt onder de één minuut en negen seconden. Piastri en Russell volgen op gepaste afstand en worden respectievelijk tweede en derde in deze sessie. Max Verstappen moet bijna een seconde toegeven op Norris en komt niet verder dan plek 5.

De kwalificatie start vanmiddag om 15.00 uur.

Uitslagen

