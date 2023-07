De kwalificatie van de Grand Prix van Hongarije lijkt een heel wat minder voorspelbaar karakter te krijgen dan dit seizoen door de dominantie van Red Bull het geval is. In de slottraining zit het veld op de 4381 meter Hungaroring dicht bijelkaar. Lewis Hamilton stuurt zijn Mercedes naar de snelste tijd, ruim voor Max Verstappen en Sergio Pérez.

De derde vrije training kleurt onder een licht bewolkte hemel aanvankelijk blauw op de Hungaroring. De Red Bulls moeten net als de collega’s hun kaarten op tafel gooien, nadat ze die bij de eerste twee sessies een dag eerder – ook door de regen – tegen de borst hebben gehouden. Hamvraag in de afsluitende training is of de nieuwe updates aan de RB19 (luchtinlaat sidepods) het gewenste effect zullen sorteren. Na de openingsbeschietingen voert Max Verstappen de tijdenlijst aan, vlak voor teamgenoot Sergio Pérez.

Het duo is sneller dan de concurrentie, ook met de mediumband onder. Alleen beide Alfa’s komen in het eerste half uur bij Verstappen in de buurt. Maar die zijn met weinig brandstof en de zachtste band (rood) waarschijnlijk al een kwalificatierondje aan het simuleren. Aan dat verplichte nummer begint Fernando Alonso als de helft van de sessie is verstreken. De Spanjaard klokt meteen de beste tijd, is met de snelste band slechts een tiende sneller dan Verstappen. Lang blijft de veteraan de ranglijst niet aanvoeren: Lando Norris is – ook op mediums – namens McLaren op de korte omloop ruim drietiende sneller dan Verstappen.

In het laatste kwartier, na het voltooien van de longruns, worden de verhoudingen iets duidelijker. Hamilton schiet naar de top van de ranglijst. De eerste acht staan binnen en halve seconde van elkaar. Conclusie? De Red Bulls moeten in de kwalificatie flink aan de bak om de zo belangrijke pole voor de Hongaarse GP binnen te hengelen.

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd