In de derde en laatste vrije training heeft Max Verstappen aangetoond dat het met de snelheid van de Red Bull over één rondje goed zit dit weekend. In de generale repetitie voor de kwalificatie van de Grand Prix was de Nederlander ruim twee tienden rapper dan directe rivaal Lewis Hamilton.

Het Circuit de Catalunya kan de teams nog nauwelijks verrassen, in het eerste kwartier bleef het dan ook erg rustig op de baan. Het was een sessie van laatste checks, hier en daar een experimentje maar echt noemenswaardige dingen gebeurden er niet.

Er was nog een uitstapje van Lando Norris in het grind van bocht 10 en een lekke band van Kimi Räikkönen. De sessie deed lange tijd denken aan een willekeurige VT3 uit 2020: Mercedes die de spierballen rolt en de rest op een halve seconde rijdt.

Dat duurde echter tot de laatste 10 minuten. Max Verstappen had tot dat moment nog niet de echte snelheid van Red Bull kunnen laten zien op de softband, op vrijdag moest hij immers zijn run afbreken na een foutje. De Nederlander bleef gisteren ondanks alles rustig, het liep goed en tijdens de laatste sessie voor de kwalificatie was te zien waarom.

Zijn 1.17.835 was ruim twee tienden sneller dan Lewis Hamilton, op de derde en vierde plek nestelden zich verrassend Charles Leclerc en Carlos Sainz. Het Ferrari-duo bleef Valtteri Bottas voor. Behalve bovenin is het ook in het middenveld ongekend spannend. Slechts 6 tienden scheidden nummer 4 Leclerc en Russell op de 15e plaats.

Mick Schumacher en Nikita Mazepin bungelden traditiegetrouw op grote achterstand onderaan. De kwalificatie begint om 15.00 uur.

De volledige uitslag