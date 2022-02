Na twee jaar heeft Mercedes ervoor gekozen om de zwarte livery te laten voor wat het is en weer als een echte Silberpfeil terug te keren. Mercedes-teambaas Toto Wolff legt uit waarom.

In 2020 schakelde Mercedes over van de zilveren livery naar een zwarte livery. Dit om hun steun in de strijd tegen racisme kenbaar te maken. Bovendien begon Mercedes een programma om de diversiteit binnen het eigen team en de sport in zijn algemeen te vergroten. Ook vorig jaar koos Mercedes nog voor de zwarte livery, maar na twee jaar keert het Duitse merk terug naar zilver.

“De zwarte livery was een duidelijke intentie en een duidelijke demonstratie van onze missie om

om een meer divers en inclusief team te worden”, legt Wolff uit. “Het is een deel van ons DNA geworden, maar de zilveren kleur van de Silver Arrows is net zo goed ons DNA, het is onze geschiedenis. Als een team zijn we gegroeid van de Silver Arrows naar een meer divers en inclusief team en daarom zullen onze kleuren voortaan zilver en zwart zijn.”

“Het vergroten van de diversiteit van ons team gaat niet over het halen van een quotum, het gaat over het werven van de allerbeste beste mensen, ongeacht etniciteit, geslacht, religie of seksuele geaardheid”, vervolgt Wolff. “Ons werk inspireert mensen die anders zouden denken dat een carrière in engineering, technologie of motorsport niets voor hen zou zijn, zal de talentenpool verbreden. Een divers personeelsbestand levert betere prestaties”, aldus de Mercedes-teambaas.

