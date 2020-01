Weblog: Lager dan met laagvlieger Roy Nissany kan Williams niet zinken

De financiële nood moet wel heel erg hoog zijn wanneer je een volslagen onbekende Israëliër als ‘officiële testcoureur’ binnenhaalt. Maar bij Williams schamen ze zich al jaren nergens meer voor: geld is geld. En dus wordt Roy Nissany, wie kent hem niet, ditmaal van harte welkom geheten bij de renstal uit Grove.

Williams vond de nieuwswaarde ervan kennelijk zo belangrijk dat het dinsdag in Tel Aviv een heuse persconferentie organiseerde. Want de aanstelling van Roy Nissany (25), coureur met een volslagen oninteressant curriculum vitae, is natuurlijk niet zomaar iets. Hij won ooit vier races in de World Series Formula V8 3.5, was in 2018 goed voor één punt in de Formule 2 en zat vorig jaar op de bank. Dat wil je toch wel even in stijl delen met de wereld, lijkt me.

In het persbericht dat Williams eruit gooide staat dat Nissany komend seizoen drie keer mag instappen bij een trainingssessie, een beperkt aantal tests in de simulator mag doen en een dag achter het stuur mag kruipen tijdens de zogenaamde rookie dagen. Uiteraard is zowel Williams als de Israëliër opgewonden over de samenwerking. “Dit is een mijlpaal voor de autosport in Israël”, beweert Nissany. Teambaas Claire Williams komt, zoals gebruikelijk bij de entree van een nieuwe paydriver, loftuitingen tekort en is zeer onder de indruk van Roy’s stuurmanskunst.

Lees ook: Williams bevestigt Nissany als testcoureur voor 2020

Bijna twee maanden geleden, bij de slotrace in Abu Dhabi, concludeerde ik al dat het einde der dagen van Williams nabij was. Daar werd bekend dat Nissany na de Grand Prix twee dagdelen in de FW42 zou stappen voor een bandentest. Een Britse collega schatte dat het grapje Nissany een slordige half miljoen dollar kostte. Geen idee of het waar was, maar dat de portemonnee wijd open moest was evident.

Williams verkoopt zijn ziel al jarenlang schaamteloos voor poen. Pastor Maldonado, Lance Stroll, Robert Kubica en dit jaar Nicholas Latifi: de hoogste bieder mag instappen. En potentiële testpiloten met diepe zakken zijn natuurlijk ook altijd welkom. Williams is verworden tot het nieuwe Minardi, een achterhoedeteam en minimumlijder. Enige verschil is dat het bij Minardi altijd gezellig was in het motorhome: daar zorgde Paul Stoddart wel voor. Maar dat terzijde.

Lees ook: Latifi zoals verwacht in 2020 naar Williams, alle stoeltjes nu bezet

Bijna niemand neemt Williams in de paddock tegenwoordig nog serieus. De komst van Nissany is het volgende bewijs dat geld in Grove de toon bepaalt. En geld heeft Roy, of beter gezegd vader Chanoch, nu eenmaal genoeg. Pa is multimiljonair en verbrandde vroeger zelf ook wel eens wat centjes om in een Formule 1-auto te kunnen rijden. In 2005 betaalde de destijds 42-jarige Israëlische zakenman een klein fortuin voor een test in de Minardi op de Hungaroring: toenmalige teambaas Paul Stoddart wist wel waar hij geld vandaan moest toveren.

Natuurlijk sloeg die sessie van Nissany op de Hungaroring helemaal nergens op. Hij sprak onderweg vanuit de cockpit de legendarische woorden Guys, I have too much grip. Echt waar. I rest my case. Nooit heb ik met collega’s op een circuit harder gelachen dan toen. Maar eigenlijk was het te triest voor woorden. Net als nu de komst van Roy.