RoKit Williams Racing, kortweg Williams, heeft Roy Nissany bevestigd als officiële testcoureur voor 2020. De Israëli zal onder meer drie vrije trainingen en simulatorwerk voor zijn rekening nemen.

Williams is de afgelopen weken druk bezig geweest met het aankondigen van coureurs. Na Latifi, Chadwick en Ticktum wordt nu ook Roy Nissany aan de lijstje toegevoegd. De Israëli vervoegt het team als test- en simulatorcoureur. Nissany zal deelnemen aan drie VT1-sessies en een rookie-testdag rijden. Daarnaast gaat hij bezighouden met simulatorwerk in de fabriek in Grove.

“Ik ben heel blij om officieel testcoureur te worden. Dit is een mijlpaal voor de autosport in Israël”, vertelt Nissany op de Williams-site. “Toen ik in december voor het team in Abu Dhabi testte, voelde ik me meteen op mijn gemak in de auto.” Naast zijn rol als testcoureur bij Williams komt Nissany volgend jaar uit in de Formule 2.

Ook teambaas Claire Williams reageerde op de aanstelling van Nissany als testcoureur. ““Het is een genoegen om Roy Nissany te verwelkomen bij Williams. Roy toonde vorig jaar zijn capaciteiten tijdens de post-season test in Abu Dhabi.”

