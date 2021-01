Wedkantoor schat titelkansen Russell hoger in dan van Alonso, 8ste titel Hamilton levert weinig op

Niet alleen de teams, ook de wedkantoren maken werk van het seizoen 2021. Bij Unibet, een van de grootste online gokbedrijven wereldwijd, kan men alvast inzetten op de kampioenschappen komend seizoen en wat blijkt: George Russell maakt volgens het wedkantoor meer kans op de wereldtitel dan Fernando Alonso. Carlos Sainz heeft met Ferrari dan weer evenveel kans als Lando Norris en zijn vervanger bij McLaren, Daniel Ricciardo.

Bij Unibet kan men voorlopig, niet geheel verrassend, enkel op het wereldkampioenschap en het constructeurskampioenschap in 2021 wedden. Een achtste wereldtitel van Hamilton levert echter niet heel veel op. Wie inzet op nummer acht voor de Brit krijgt voor elke euro inzet 1,35 euro terug bij het online gokbedrijf. Een wereldtitel voor Max Verstappen levert vijfenhalf keer de inzet op, Valtteri Bottas krijgt een odd van 6,5. Sergio Pérez (inzet maal 21) en Charles Leclerc (inzet maal 26) vervolledigen de top 5.

Net achter de top 5 vinden we een verrassende naam. Geen McLaren- of Alpine-coureur, maar wel George Russell. De Brit, die volgens de Italiaanse pers als drukmiddel in de contractonderhandelingen tussen Mercedes en Hamilton wordt gebruikt, krijgt een odd van 36. Russell blijft zo het vijftal Alonso, Norris, Ricciardo, Sainz en Vettel voor. Indien een van deze vijf coureurs het kampioenschap wint, keert het wedbureau voor elke ingelegde euro er 81 zoveel uit.

De grootste outsiders volgens Unibet zijn debutant Nikita Mazepin en Nicholas Latifi. Wanneer de Haas- of Williams-coureur wereldkampioen wordt, krijg je daarvoor op dit moment 3001 keer de inzet terug.

Net als in de afgelopen zeven jaren is Mercedes de grote favoriet voor het constructeurskampioenschap: één euro levert 1,20 euro op indien het team uit Brackley opnieuw kampioen wordt. Red Bull volgt als tweede (4,35) voor Ferrari, Aston Martin, Alpine en McLaren. Williams, Haas en Alfa Romeo staan samen als laatste genoteerd. Eén euro levert 3001 keer de inzet op als een van deze teams constructeurskampioen wordt.

