In zijn eerste weekend als Formule 1-wedstrijdleider heeft Niels Wittich, voorheen de wedstrijdleider in de DTM, duidelijk gemaakt waar de track limits op het Bahrain International Circuit liggen.

Vorig jaar zorgden de track limits voor wat verwarring in Bahrein. De track limits in bocht 4 werden wel in de kwalificatie gecontroleerd, maar niet in de race. Lewis Hamilton ging in de race meerdere keren wijd in bocht 4, maar daar kreeg de Brit pas een waarschuwing voor toen Red Bull het aankaartte bij de wedstrijdleiding.

Om verwarring te voorkomen heeft Wittich in zijn eerste weekend als wedstrijdleider alvast duidelijk gemaakt hoe het met de track limits zit. “De witte lijn geldt als track limit“, staat er in het document van de FIA. Een coureur overschrijdt daardoor de track limits als ‘geen deel van de auto nog contact maakt met het circuit’. Om ‘verwarring te voorkomen’ benadrukt Wittich dat de witte lijnen nog wel onderdeel uitmaken van het circuit, maar de kerbstones niet. Daardoor mogen de coureurs niet met alle vier de banden naast de witte lijnen komen. In de kwalificatie wordt dan de rondetijd geschrapt, in de race volgt er na drie overtredingen een waarschuwing waarna er ook tijdstraffen uitgedeeld kunnen worden.

Wittich neemt dit jaar, afwisselend met WEC-wedstrijdleider Eduardo Freitas, de taak van wedstrijdleider op zich. De twee wedstrijdleiders werden door de FIA aangesteld nadat zij Michael Masi, de wedstrijdleider van de afgelopen jaren, een functie elders aanboden na de controversiële Grand Prix van Abu Dhabi. Wittich en Freitas zullen bovendien ondersteund worden door de Virtual Race Control Room en adviseur Herbie Blash, die lange tijd de rechterhand van de in 2019 overleden Charlie Whiting was.