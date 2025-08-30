Maya Weug heeft de Nederlandse racefans zaterdagochtend al vroeg reden tot juichen gegeven. In eigen land bleek ze tijdens de kwalificatie voor de F1 Academy de snelste vrouw op het circuit: pole position.

Weug, Ferrari-protégé, komt namens MP Motorsport uit in de F1 Academy. Die heeft in Zandvoort een plek gekregen in het voorprogramma van de Formule 1. Voor Weug en consorten staan in de Nederlandse duinen twee races op het programma.

Daarin komen nog twee andere Nederlandse vrouwen in actie: Nina Gademan kwalificeerde zich in eigen land als achtste, rookie Esmee Kosterman – ze kreeg een wildcard voor dit weekend – eindigde verdienstelijk als negende. Voor de eerste race start de top-acht in omgekeerde volgorde. Dat betekent dat Gademan zaterdag om 17.05 uur vooraan start. Weug doet dat dan zondagochtend in de tweede race (10.40 uur).

Lees alles over de Dutch GP in Zandvoort

