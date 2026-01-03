F1 Academy-directeur Susie Wolff denkt dat het ‘onvermijdelijk’ is dat er ooit een vrouw in de Formule 1 zal rijden. De Schotse is ervaringsdeskundige, en reed in 2014 nog zelf vrije trainingen als testcoureur voor Williams. Sindsdien is er geen vrouw meer achter het stuur van een Formule 1-bolide gekropen, maar daar komt volgens Wolff verandering in: ‘Het zal uiteindelijk gebeuren’.

Susie Wolff – tegenwoordig directeur van de F1 Academy – werd in 2014 de eerste vrouw in 22 jaar tijd die achter het stuur van een Formule 1-bolide mocht plaatsnemen. De voormalig testcoureur voor het team van Williams hoopt echter zeker niet de laatste te zijn. Volgens Wolff is de Formule 1 sinds haar dagen bij de Britse renstal ook zo verandert dat een volgende vrouwelijke coureur ‘onvermijdelijk’ is.

LEES OOK: Ralf Schumacher: ‘Kijk uit naar terugkeer van de achtcilinders’

“De F1 heeft de maatschappij gevolgd en is vrouwen meer gaan accepteren”, legt Wolff uit aan The i Paper. “De sport is enorm veranderd, zelfs sinds ik in 2015 in de Formule 1 zat, omdat er nu veel meer acceptatie is voor vrouwelijk talent. Teams hebben een veel doordachtere aanpak om meer vrouwen in de sport te krijgen. Het is nog steeds een prestatiegerichte omgeving, dus het moet op basis van talent gebeuren, maar ik denk dat teams zich ervan bewust zijn dat ze hun net moeten verbreden om diverse werkplekken te creëren.”

Onvermijdelijk

De Schotse weet daarom zeker: “Het is onvermijdelijk dat er ooit een vrouw in de F1 zal rijden”. Wolff durft echter nog geen tijdlijn aan deze voorspelling te plakken. “We breiden het aanbod aan talent uit, bieden kansen en financieren de besten om verder te komen in hun carrière, dus het is moeilijk om een exact tijdschema te geven. Ik maak me niet zo druk om wanneer dat gebeurt, omdat ik denk dat het uiteindelijk wel zal gebeuren, simpelweg omdat er zoveel vrouwelijk talent is.”

Volgens de F1 Academy-directeur is er een reden waarom zo weinig vrouwen ooit de koningsklasse hebben gehaald. “De grootste factor die op dit moment een vrouw belemmert om de Formule 1 te halen, is deelname. Dat percentage ligt nooit boven de vijf procent, dus als je talentenpool zo klein is, zal het moeilijk zijn om de top van de sport te bereiken.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)