Ralf Schumacher neemt als analist van de Duitse betaalzender Sky Sports nooit een blad voor de mond. Tijd voor een eindoordeel van 2025. “Men heeft het motorenreglement aangepast om het Volkswagenconcern in de Formule 1 te halen.”

Hoe zou u het afgelopen Formule 1-seizoen willen samenvatten?

“Ik vond het extreem spannend. Dat kwam vooral omdat er een einde is gekomen aan de huidige reglementen, alle teams die inmiddels goed begrijpen en ze daardoor zo dicht bij elkaar zaten. Dat leverde natuurlijk behoorlijk wat spanning op.”

Wat viel u dit jaar het meeste op?

“De verschillen bij de teams zelf. McLaren was bijvoorbeeld heel sterk en had tussendoor toch races waarin ze helemaal niet konden meekomen. Het is van buitenaf moeilijk te begrijpen waarom Formule 1 tegenwoordig zo complex geworden is. Waarom is de Mercedes opeens snel en de week erop helemaal niet? Vroeger had je dat minder. Het is voor de teams kennelijk zo gecompliceerd geworden dat het zelfs voor hun moeilijk is mee om te gaan.”

Is het in uw optiek noodzakelijk de regels om de zoveel jaar aan te passen, net als de onderlinge verschillen zo klein zijn?

“Wat de auto’s betreft denk ik dat het geen slecht idee is die wat langzamer te maken, omdat ze heel zwaar en zeer snel zijn geworden. In Qatar klaagden sommige coureurs over de G-krachten in de bochten. Wat betreft het motorenreglement: dat begrijp ik dus niet. Men heeft het bewust aangepast om het Volkswagenconcern (Audi, red) in de Formule 1 te krijgen. Het heeft veel geld gekost het aandeel van de batterij uiteindelijk verder te vergroten. Daar is, helaas, veel in geïnvesteerd. Godzijdank worden de auto’s vanaf dit jaar wel lichter. Hoewel het nog vroeg is kan ik niet wachten tot 2029 wanneer de V8’s hopelijk weer terugkeren. Daar verheug ik me nu eerlijk gezegd al op.”

Er is heel veel te doen geweest over de papaja-regels van McLaren.

“Ik vond dat ze heel eerlijk met de regels zijn omgesprongen. Ik begreep ook niet waarom veel mensen in Monza zo’n probleem maakten van die teamorder. In Hongarije moest Norris hetzelfde doen en liet Piastri ook voorbij. Ik vind dat prima. In Qatar verbaasde ik me er wel een beetje over. Als Verstappen kampioen zou worden, hadden ze zichzelf in de voet geschoten. Ik vind het mooi te zien dat ze coureurs gelijk behandelen. Maar als ik teambaas was geweest, ik geef het toe, had ik Norris vanaf Qatar de voorkeur gegeven boven Piastri.”

Begrijpt u waarom een groot team als Ferrari met zoveel kennis, infrastructuur en financiële armslag al zo lang worstelt?

“Je moet Fred Vasseur de tijd geven. Hij heeft veel nieuwe mensen bij het team gehaald en die werken al sinds april aan de auto van 2026. Wat ik minder goed begrijp: het team is vanaf China al gestopt met het ontwikkelen van de auto. Dan begrijp ik niet waarom John Elkann (Ferrari’s topman, red) onlangs zoveel kritiek op beide coureurs heeft gegeven. Dat communiceer je intern, niet naar buiten: je wilt dat het team hecht blijft. Deze auto was gewoon lastig te besturen. Het doet me ook pijn Lewis Hamilton zo te zien lijden. Misschien is het beter voor hem er na dit jaar mee te stoppen, want het is echt tragisch wat er met hem gebeurt.”

Bent u benieuwd naar de naar de entree van Audi?

“Voor een Duitser is dat natuurlijk best leuk, al hoop ik ook dat er door Audi meer Duitse coureurs in de Formule 1 terecht zullen komen. Het zou goed voor de sport zijn als Audi een sterke speler wordt. En dan wordt Amerika natuurlijk ook nog interessant. Cadillac koopt alles van Ferrari, waardoor ze rustig een motor kunnen ontwikkelen voor de komende periode. Ze hebben alles in huis, zouden zomaar kunnen gaan verrassen.”

Kijkt u uit naar dit seizoen?

“Absoluut. Maar ik denk dat de kleine(re) teams grote nadelen zullen ondervinden met de thema’s ontwikkeling, simulatie en geld, omdat dat met een grotere infrastructuur natuurlijk een stuk makkelijker is.”

